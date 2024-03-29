Ворог атакував 13 населених пунктів Херсонської області, є постраждалі та жертви

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є постраждалі та жертви, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Берислав, Золоту Балку, Дудчани, Микільське, Тягинку, Нововоронцовку, Антонівку, Придніпровське, Станіслав, Михайлівку, Львове та місто Херсон", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 21 приватний будинок. Також було зафіксовано влучання в адмінбудівлі, вищий навчальний заклад, об'єкт критичної інфраструктури, стільникову вежу, агропідприємство, ферму, магазин, гаражні та складські приміщення й автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - зазначив глава ОВА.