Уночі над Дніпропетровською областю було збито десять БПЛА і чотири ракети, є постраждалі

Під час чергової масованої атаки російських військ цієї ночі сили ППО збили над областю 10 безпілотників - у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах, над Дніпром знищили 4 ракети, є потерпілі та пошкодження енергетичної інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Пошкоджено кілька енергетичних об'єктів - у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, одужуватиме вдома. У Кам'янському, де ворог зруйнував дачний кооператив, ще п'ятеро поранених. Серед них - 5-річна дівчинка. Дитині надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 і 47 років, госпіталізовані. Один із них - "важкий"", - написав він у телеграмі.

За його словами, зруйновано 3 дачні будинки, ще 4 - пошкоджено, понівечено автомобілі.

Також голова ОВА повідомив про атаки на Нікопольський район.

"Через атаку на Нікополь, яка сталася вчора ввечері, пошкоджено санаторій, 3 приватні будинки, господарські будівлі. Вночі ворог ударив по Марганецькій громаді та Нікополю. Знищено магазин. Пошкоджено павільйон із ремонту одягу. Люди цілі", - повідомив Лисак.