В Одесі було чути сильний вибух
В Одесі на один із пляжів через штормову погоду винесло протикорабельну міну, міна вибухнула, повідомляють Сили оборони півдня України в четвер.
"Жителі Одеси почули потужний вибух. До одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну. Через штормову погоду міну викинуло на берег, де вона вибухнула", - повідомляють Сили оборони півдня в Телеграм.
Через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає.
"Інформація про пошкодження уточнюється", - йдеться в повідомленні.