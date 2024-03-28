Події

22:34 28.03.2024

В Одесі було чути сильний вибух

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В Одесі на один із пляжів через штормову погоду винесло протикорабельну міну, міна вибухнула, повідомляють Сили оборони півдня України в четвер.

"Жителі Одеси почули потужний вибух. До одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну. Через штормову погоду міну викинуло на берег, де вона вибухнула", - повідомляють Сили оборони півдня в Телеграм.

Через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає.

"Інформація про пошкодження уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Теги: #вибух #україна #одеса

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