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20:22 28.03.2024

Міноборони України ініціювало законодавче визначення поняття "кібервійна"

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Міноборони України ініціювало законодавче визначення поняття "кібервійна"

Міністерство оборони України активно працює над упровадженням поняття "кібервійна" у правовому полі та ініціювало роботу над його законодавчим визначенням, повідомляється на сайті відомства в четвер.

"Міноборони ініціювало науково-дослідницьку роботу з визначення поняття кібервійни, що здійснюється Академією СБУ. Переконана, що ці напрацювання дадуть нам змогу разом з іншими державними органами вийти із законодавчими пропозиціями вже наприкінці 2024 року", - сказала заступник міністра оборони Катерина Черногоренко на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави", організованій Національною академією СБУ.

У Міноборони зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення фахівці СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак.

Дії агресора в кіберпросторі є системними і спрямовані вже не тільки на Україну, а й на її союзників, тому слідом за визначенням поняття "кібервійна" на національному законодавчому рівні необхідне також і міжнародне визнання кібератак як акту війни, зазначають у відомстві.

 

 

Теги: #міноборони #кібервійна

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