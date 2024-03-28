У Запоріжжі ще 24 освітні заклади перейдуть на змішану форму з 1 квітня

З 1 квітня ще 24 освітні заклади Запоріжжя розпочнуть навчальний процес у змішаній формі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Саме таке рішення, ухвалене після великої кількості обговорень і перевірок за участю обласного Департаменту освіти і науки, міської влади, Нацполіції, ДСНС, сьогодні ухвалила Рада оборони. Вирішили, що онлайн-навчання не повинно зупинятися під час повітряної тривоги. Відповідно за безпеку дітей, які здобувають освіту в такий спосіб, несуть відповідальність безпосередньо батьки. А за безпеку вчителів, які впроваджують освітній процес, - керівники закладів освіти", - написав Федоров у телеграмі у четвер.

Він наголосив, що це питання відповідальності всіх суб'єктів освітнього процесу, включно з батьками, керівниками освітніх закладів, владою та структурами, які погодили відкриття закладів освіти.

"Зазначу, що перехід на змішаний формат навчання здійснюється виключно за бажанням батьків", - наголосив Федоров.