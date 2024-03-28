Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу, - Зеленський

Російський наступ може розпочатися наприкінці травня або в червні, іноземна допомога потрібна Україні зараз, щоб стабілізувати ситуацію, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.

"А до цього нам потрібно не лише підготуватися, нам потрібно не лише стабілізувати ситуацію. Нам потрібна допомога зараз", - сказав він.

Зеленський давав інтерв'ю в Сумській області, яка постійно перебуває під артилерійськими ударами. "Зазвичай, коли вони атакують артилерією і знищують села, після цього вони завжди намагаються їх окупувати", - сказав він.

Зеленський назвав звинувачення України в підготовці теракту в Москві сміховинними. "Йому байдуже, чи це терористичний акт, чи це економічний акт, чи це нафтова промисловість, чи це якась із цих сфер", - сказав Зеленський російському лідеру, звинувативши його в тому, що він "використовує це для максимального об'єднання свого суспільства - навіть якщо в Москві сталася така кількість жертв і поранених, він використовує все це тільки з однією метою - виправдати, що України не існує".

"Для нього ми - сателіт Російської Федерації. Зараз це ми, потім - Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Принаймні половина Німеччини", - сказав він.

Зеленський заявив, що Путін сповнений рішучості повернути колишньому Радянському Союзу його імперську славу й географічні кордони. "Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави", - заявив український лідер.

"Ця агресія та армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадянам Сполучених Штатів, солдатам Сполучених Штатів доведеться захищати Європу, тому що вони є членами НАТО", - сказав президент України.

Назвавши вторгнення Росії в його країну війною "проти демократії, проти цінностей, проти всього світу", Зеленський сказав, що, можливо, на Заході є люди, які втомилися чути це послання, "але тільки ті втомилися, хто не знає, що таке війна, і які ніколи не втрачали своїх дітей".

"Він може прийти в Європу і в Сполучені Штати Америки. Він може дуже швидко прийти в Європу. 80-ті, а потім кінець 90-х - він цього ніколи не пробачить", - сказав Зеленський, припускаючи, що Путін затаїв образу щодо колапсу світу, який існував до "холодної війни". "Він вірить у це. Нам не потрібно змінювати його думку. Нам потрібно змінити його. Нам потрібно замінити його", - підсумував він.