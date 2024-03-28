Події

13:19 28.03.2024

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня знято блокаду пропуску вантажівок в обох напрямках

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У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня знято блокаду пропуску вантажівок в обох напрямках

У пункті пропуску (ПП) "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею тимчасово завершилося блокування руху вантажівок в обох напрямках, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ПП "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється у звичайному режимі", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, на перетин кордону тут очікують 120 вантажівок. "Водночас суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня. Просимо водіїв і перевізників врахувати інформацію", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #блокада #держприкордонслужба

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