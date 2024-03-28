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12:36 28.03.2024

СБУ затримала "крота" ворожої розвідки - посадовця Київської ОВА, який під виглядом капелана мав намір шпигувати за десантниками ЗСУ в Києві

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Служба безпеки України затримала "крота" російської розвідки - головного спеціаліста одного з департаментів Київської обласної військової адміністрації, який під виглядом капелана мав намір шпигувати за десантниками ЗСУ, повідомляють у спецслужбі.

"Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки рф "завести" свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. У результаті спецоперації у Києві затримано поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією української спецслужби, агент планував вступити до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення в напрямку передової. Надалі фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ.

"У такий спосіб він сподівався розширити свої "можливості" зі збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників", - уточнюється в повідомленні.

Співробітники СБУ своєчасно викрили "крота", встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність.

У СБУ зазначають, фігуранта затримали, коли той проходив співбесіду в штабі Командування українських десантників щодо зарахування до лав ЗСУ.

За даними слідства, затриманий - головний спеціаліст одного з департаментів Київської обласної військової адміністрації.

"Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій", - зазначено в повідомленні.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Теги: #сбу #зрадник #агент_рф

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