Події

11:34 28.03.2024

Волонтери ТЧХУ працювали на місці руйнувань у Харкові після російської атаки

1 хв читати
Волонтери ТЧХУ працювали на місці руйнувань у Харкові після російської атаки

Волонтери загону швидкого реагування Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста провели обстеження будинків унаслідок російської повітряної атаки в середу.

"З верхніх поверхів житлових будинків допомагали евакуюватися пораненим. Також постраждалим надавали першу допомогу", - розповіло Товариство Червоного Хреста України у фейсбуці в четвер.

Волонтери також встановили намет для підтримки роботи екстрених служб і допомоги постраждалому населенню.

Крім цього, на місце події виїхала Шевченківська районна організація Українського Червоного Хреста в Харкові, яка надає необхідну гуманітарну допомогу постраждалим, дає можливість підзарядити мобільні телефони та випити гарячого чаю.

Як повідомлялося, у середу внаслідок скидання російською армією боєприпасу великого калібру по Харкову один загиблий, 19 постраждалих.

Теги: #харків #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:23 28.03.2024
Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

18:40 27.03.2024
Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

18:23 27.03.2024
Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетного удару РФ у Миколаєві

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетного удару РФ у Миколаєві

18:00 27.03.2024
Наймолодшому постраждалому внаслідок удару по Харкову 3 місяці - облпрокурор

Наймолодшому постраждалому внаслідок удару по Харкову 3 місяці - облпрокурор

17:37 27.03.2024
На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

17:27 27.03.2024
ТЧХУ допомагає працевлаштуватися

ТЧХУ допомагає працевлаштуватися

16:54 27.03.2024
Кількість постраждалих унаслідок удару по Харкову зросла до 10, серед них четверо дітей - Синєгубов

Кількість постраждалих унаслідок удару по Харкову зросла до 10, серед них четверо дітей - Синєгубов

16:39 27.03.2024
Унаслідок удару по Харкову мирний житель загинув, ще шестеро поранені - Терехов

Унаслідок удару по Харкову мирний житель загинув, ще шестеро поранені - Терехов

19:13 26.03.2024
На відновлення енергопостачання Харкова піде 1-2 тижні за відсутності нових пошкоджень - "Укренерго"

На відновлення енергопостачання Харкова піде 1-2 тижні за відсутності нових пошкоджень - "Укренерго"

13:34 26.03.2024
Окупанти вдарили по житловій забудові Харкова, без постраждалих - Синєгубов

Окупанти вдарили по житловій забудові Харкова, без постраждалих - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада оборони Києва ухвалила рішення про посилення заходів безпеки в столиці - КМВА

Окупанти вранці завдали ракетного удару по Одесі - Кіпер

Ювенальні прокурори: 537 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Росіяни за добу втратили 780 осіб

ППО за ніч знищила 26 "шахедів", які атакували Україну

ОСТАННЄ

Мінсоцполітики розробило проєкт демографічної стратегії України до 2040 року

СБУ затримала агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС і військовому госпіталю в Дніпрі

Рада оборони Києва ухвалила рішення про посилення заходів безпеки в столиці - КМВА

ДБР викрило злочинну групу посадовців, яка зрубала 100-річні дуби на 60 млн грн у Чорнобильському заповіднику

Глава МЗС Кулеба задекларував 3,3 млн грн доходів за 2023 рік

Окупанти вранці завдали ракетного удару по Одесі - Кіпер

У Запорізькій області дрони вдарили по транспортній інфраструктурі, є постраждалі

Ювенальні прокурори: 537 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є пошкодження, постраждалих немає

Росіяни вночі та вранці обстріляли чотири ОТГ Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА