Волонтери ТЧХУ працювали на місці руйнувань у Харкові після російської атаки

Волонтери загону швидкого реагування Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста провели обстеження будинків унаслідок російської повітряної атаки в середу.

"З верхніх поверхів житлових будинків допомагали евакуюватися пораненим. Також постраждалим надавали першу допомогу", - розповіло Товариство Червоного Хреста України у фейсбуці в четвер.

Волонтери також встановили намет для підтримки роботи екстрених служб і допомоги постраждалому населенню.

Крім цього, на місце події виїхала Шевченківська районна організація Українського Червоного Хреста в Харкові, яка надає необхідну гуманітарну допомогу постраждалим, дає можливість підзарядити мобільні телефони та випити гарячого чаю.

Як повідомлялося, у середу внаслідок скидання російською армією боєприпасу великого калібру по Харкову один загиблий, 19 постраждалих.