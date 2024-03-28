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10:00 28.03.2024

Рада оборони Києва ухвалила рішення про посилення заходів безпеки в столиці - КМВА

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Рада оборони Києва ухвалила рішення про посилення заходів безпеки в столиці - КМВА

Рада оборони Києва провела невідкладне засідання у зв'язку з останніми заявами очільників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об'єкти та мирних громадян України і Києва зокрема.

"Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту. Крім того, не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці", - зазначає Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі.

Зважаючи на цю інформацію, Рада оборони Києва ухвалила рішення невідкладно опрацювати питання проведення надалі заходів у місті Києві, що передбачають залучення великої кількості людей, а також переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також у місцях скупчення людей задля гарантування безпеки громадян.

"Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва. Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання", - зазначено в повідомленні.

Окремо здійснюватиметься моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

"Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів, щоб Київ та його мешканці були надійно захищені. Дотримуйтесь правил безпеки - не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Бережіть себе", - наголосив голова КМВА Сергій Попко.

 

Теги: #заходи_безпеки #кмва

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