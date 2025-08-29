Інтерфакс-Україна
Події
02:07 29.08.2025

Ткаченконазвав "цинізмом" інформаційні атаки після російського удару

1 хв читати

Глава київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко назвав "цинізмом" інформаційні атаки в траурні дні в Києві після російського удару.

"Важкий день і ніч для Києва. У таких обставинах, коли місто знову зазнало втрат, останнє, чого нам потрібно - це спекуляції та маніпуляції. Цинізм - запускати інформаційні атаки саме в той час, коли Київ оплакує загиблих і бореться з наслідками ворожої атаки. У такі дні суспільство має бути єдиним, а не розколотим чужими маніпуляціями", - написав він в телеграмі.

Ткаченко пояснив, що не забороняв мітинги, а в дорученні йдеться виключно про погодження проведення культурних масових заходів.

"Друге. Це рішення поширюється не лише на Київ. Воно стосується всіх обласних військових адміністрацій. Саме цей факт був вирваний із контексту й використаний для введення людей в оману", - зазначив він.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1653

Теги: #інформатаки #кмва

