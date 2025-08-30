Інтерфакс-Україна
Події
15:28 30.08.2025

Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі
Керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов попередив про "шалену хвилю інформаційного загострення" під час активної фази російсько-білоруських навчань "Захід-2025" у Білорусі у вересні.

"Зараз йде хвиля нагнітання ситуації, а з початку активної фази, яка почнеться 12 вересня, буде шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків - 90% з російського, 10% - інші. Буде нагнітатися істерія", - сказав він на міжнародному форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості" в Києві у пʼятницю.

Як пояснив Буданов, російсько-білоруські навчання, якщо брати їх військову та військово-політичну складову, мають за мету відпрацювання окремо взятих маневрів по діях на західному театру воєнних дій.

"Тобто вони будуть "розігрувати" певні елементи війни майбутньої, не по Україні, мова йде вже - як символ чи знак, скажімо так, для європейських країн. А першими будуть саме країни Балтії", - заявив очільник воєнної розвідки .

За словами Буданова, під час навчань зараз країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний вплив, зокрема йдеться про інформаційні "вкиди" та провокації.

Теги: #навчання #інформатаки #буданов

