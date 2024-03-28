Окупанти вранці завдали ракетного удару по Одесі - Кіпер

Російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Одесі, подробиці згодом, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Зранку ворог завдав ракетних ударів. Попередньо - без постраждалих. Інформація буде доповнюватися", - написав він у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що на початку ночі з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 у бік півдня одеського регіону, а потім із літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку. Однак ракети втратили бойову здатність в акваторії моря.

Потім, за словами Кіпера, близько третьої години ночі, ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Два шахеди знищили сили ППО. Люди не постраждали.