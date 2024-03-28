Події

08:25 28.03.2024

Окупанти за добу завдали 406 ударів по семи містах і селах Запорізької області, є постраждалі

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Окупанти за добу завдали 406 ударів по семи містах і селах Запорізької області, є постраждалі

Окупанти за добу завдали 406 ударів по 7 містах і селах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, а також постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у зведенні в четвер уранці.

"406 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що з РСЗВ і авіації військовослужбовці Росії обстріляли Роботине.

Також 144 БПЛА атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку і Роботине.

Крім того, 260 артударів нанесено по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки та Левадного.

Водночас надійшло 53 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під час атаки БПЛА в Запоріжжі постраждали дві жінки - 72 і 74 років. Вони отримали легкі ушкодження, їм надано допомогу на місці.

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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