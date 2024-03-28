Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є постраждалі та жертви, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Дудчани, Нововоронцовку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Гаврилівку, Веселе, Золоту Балку, Качкарівку, Антонівку, Станіслав, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Велетенське, Кізомис, Берегове та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки і 10 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в припортову інфраструктуру, об'єкт критичної інфраструктури, торговельний центр, господарські будівлі та автомобіль.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення", - зазначив голова ОВА.