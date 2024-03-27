Шестеро людей загинули під час обвалення мосту в Балтіморі

Шестеро людей загинули, одна людина серйозно постраждала внаслідок обвалення у вівторок моста Френсіса Скотта Кі в Балтіморі (штат Меріленд), повідомив у середу міністр транспорту США Піт Буттіджич.

"На жаль, шестеро людей втратили життя, одна сильно постраждала. Це були робітники, які вийшли в нічну зміну на ремонтно-дорожні роботи", - сказав Буттіджич на брифінгу в Білому домі.

За словами міністра, оперативна реакція на інцидент запобігла загибелі десятків людей.

"Якби не ці фактори, зокрема зусилля тих, хто зреагував на подію, а також час доби, коли стався інцидент, могли б загинути десятки людей", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що в момент обвалення моста на ньому перебували вісім працівників, двох із них вдалося витягти з води.

Буттіджич додав, що, якщо з'ясується, що в зіткненні судна з мостом винні приватні компанії, вони понесуть за це відповідальність. Він зазначив, що відновлення мосту і відкриття порту, що знаходиться неподалік, є пріоритетом для адміністрації президента США Джо Байдена.

Також голова Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) Дженніфер Хоменді розповіла CNN, що слідчим вдалося вночі потрапити на борт судна, щоб оглянути машинне відділення і капітанський місток, а також зібрати всі електронні носії та документацію.

Вона зазначила, що NTSB також мають у своєму розпорядженні "запис даних, який, по суті, є "чорною скринькою". Очікується, що інформацію з неї вдасться витягти пізніше в середу.

У вівторок у Балтиморі (штат Меріленд) обвалилася частина мосту Френсіса Скотта Кі після того, як у нього врізався контейнеровоз Dali. На борту судна під час зіткнення перебували 22 члени екіпажу.