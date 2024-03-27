Події

19:44 27.03.2024

Голова НАЗК провів низку зустрічей у Брюсселі з питань співпраці з ЄС та виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань щодо протидії корупції

2 хв читати
Голова НАЗК провів низку зустрічей у Брюсселі з питань співпраці з ЄС та виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань щодо протидії корупції

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик у межах робочого візиту до Брюсселя зустрівся з генеральним директором Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) Вілле Італа, повідомила пресслужба відомства.

"Очільник OLAF відзначив ефективність співпраці з українськими органами антикорупційної інфраструктури та висловив зацікавленість у розширенні співробітництва з НАЗК", - зазначається в телеграм-каналі НАЗК у середу.

Як наголошується в повідомленні НАЗК, нещодавно Україна приєдналася до Європейської програми стосовно боротьби з шахрайством (UAFP), яка стала важливим кроком для України, зокрема в контексті ухвалення Плану відновлення України (Ukraine Facility Plan).

Очільник НАЗК зі свого боку наголосив на важливості виконання Україною всіх зобов'язань у євроінтеграційній сфері щодо протидії корупції та підтвердив, що Агентство залишається надійним партнером у цій діяльності. Сторони також обговорили важливість інформування суспільства про стан протидії корупції.

Повідомляється також, що "Павлущик ознайомив учасників зустрічі з Комунікаційною стратегією у сфері запобігання та протидії корупції, розробленою НАЗК у співпраці з партнерами та схваленою урядом".

Пресслужба НАЗК також поінформувала, що Павлущик зустрівся з генеральним директором Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та перемовин з розширення Гертом Яном Купманом.

"Незалежність НАЗК та інших антикорупційних органів – це єдина можливість перемогти корупцію, що є неодмінною передумовою подальшого сталого розвитку України. Висловлюємо вдячність за розуміння, підтримку та надання необхідної допомоги для зміцнення НАЗК як єдиного органу, повноважного координувати антикорполітику в державі", - сказав Павлущик, якого цитує пресслужба.

Європейські колеги заслухали основні пріоритети в роботі НАЗК на найближчий час, "серед яких удосконалення процесу декларування; запровадження стратегічного планування та оцінки ризиків; посилення співпраці з міжнародними організаціями. Сторони також обговорили важливість зусиль України в питаннях деолігархізації, врегулювання лобіювання на основі доброчесності, а також належної комунікації антикорупційних заходів".

Як повідомляється, завершуючи раунд зустрічей у Брюсселі, Голова НАЗК зустрівся з Люком П’єром Девінем, заступником Генерального директора з питань Східної Європи та Центральної Азії. З огляду на рекомендації Єврокомісії для України в рамках Пакету розширення ЄС, основним фокусом цих рекомендацій є боротьба з корупцією та своєчасна реалізація Державної антикорупційної програми. НАЗК як головний державний орган з формування антикорупційної політики в Україні докладатиме всіх зусиль для реалізації заходів з гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС, а також для виконання всіх антикорупційних заходів Плану імплементації рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті про прогрес України у виконанні Плану дій з реалізації політики розширення ЄС до 2023 року.

 

 

 

Теги: #єс #зобовязання #співробітництво #назк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 27.03.2024
Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

14:46 27.03.2024
У ЄС оголошено ініціативу із розроблення "європейського диплома" про вищу освіту, який визнаватиметься в усьому союзі

У ЄС оголошено ініціативу із розроблення "європейського диплома" про вищу освіту, який визнаватиметься в усьому союзі

09:46 27.03.2024
ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

05:53 26.03.2024
Закони ЄС про відновлення природи опинилися під загрозою зриву

Закони ЄС про відновлення природи опинилися під загрозою зриву

20:38 25.03.2024
Кулеба провів розмову з Боррелем, закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику

Кулеба провів розмову з Боррелем, закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику

20:33 25.03.2024
Євросоюзу необхідний "стрибок" в оборонній політиці, вважає Боррель

Євросоюзу необхідний "стрибок" в оборонній політиці, вважає Боррель

14:42 25.03.2024
У Європейській раді пояснюють, що рішення продовжити ліберальний режим торгівлі з Україною ще не ухвалено

У Європейській раді пояснюють, що рішення продовжити ліберальний режим торгівлі з Україною ще не ухвалено

20:13 24.03.2024
Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії

Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії

20:00 24.03.2024
ЄС засудив оголошення Ізраїлем своїми державними землями 800 гектарів окупованої палестинської території

ЄС засудив оголошення Ізраїлем своїми державними землями 800 гектарів окупованої палестинської території

19:21 22.03.2024
Європейська рада підтримала продовження лібералізації торгівлі з Україною, узгодження рішення триває - Стефанішина

Європейська рада підтримала продовження лібералізації торгівлі з Україною, узгодження рішення триває - Стефанішина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

Кількість поранених у Миколаєві внаслідок ракетного удару зросла до восьми - мер

Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

ОСТАННЄ

Порошенко закликає зупинити підвищення акцизів на пальне: Це удар по кожному українцю і по селу, яке заходить у посівну

АРМА прогнозує 8-10 млрд грн надходжень від управління та реалізації заарештованих активів у 2024 р.

Шестеро людей загинули під час обвалення мосту в Балтіморі

Генштаб ЗС України: Артилерійським і мінометним обстрілам російської окупаційної армії піддалося близько сотні населених пунктів України

Генштаб ЗС України: Протягом доби російські окупаційні війська завдали сім ракетних і 60 авіаційних ударів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на новопавлівському напрямку - за добу відбито 21 атаку

Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала десять ударів по ворогу, ракетники вразили два райони з особовим складом окупантів

На Сумщині Зеленський нагородив людей, завдяки яким тримається регіон під час повномасштабної війни

Повідомлено про підозру двом депутатам облради за підкуп начальника Сумської МВА

Комітет ВР відхилив правку нардепа Гончаренка про демобілізацію після 3 років служби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА