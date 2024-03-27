Голова НАЗК провів низку зустрічей у Брюсселі з питань співпраці з ЄС та виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань щодо протидії корупції

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик у межах робочого візиту до Брюсселя зустрівся з генеральним директором Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) Вілле Італа, повідомила пресслужба відомства.

"Очільник OLAF відзначив ефективність співпраці з українськими органами антикорупційної інфраструктури та висловив зацікавленість у розширенні співробітництва з НАЗК", - зазначається в телеграм-каналі НАЗК у середу.

Як наголошується в повідомленні НАЗК, нещодавно Україна приєдналася до Європейської програми стосовно боротьби з шахрайством (UAFP), яка стала важливим кроком для України, зокрема в контексті ухвалення Плану відновлення України (Ukraine Facility Plan).

Очільник НАЗК зі свого боку наголосив на важливості виконання Україною всіх зобов'язань у євроінтеграційній сфері щодо протидії корупції та підтвердив, що Агентство залишається надійним партнером у цій діяльності. Сторони також обговорили важливість інформування суспільства про стан протидії корупції.

Повідомляється також, що "Павлущик ознайомив учасників зустрічі з Комунікаційною стратегією у сфері запобігання та протидії корупції, розробленою НАЗК у співпраці з партнерами та схваленою урядом".

Пресслужба НАЗК також поінформувала, що Павлущик зустрівся з генеральним директором Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та перемовин з розширення Гертом Яном Купманом.

"Незалежність НАЗК та інших антикорупційних органів – це єдина можливість перемогти корупцію, що є неодмінною передумовою подальшого сталого розвитку України. Висловлюємо вдячність за розуміння, підтримку та надання необхідної допомоги для зміцнення НАЗК як єдиного органу, повноважного координувати антикорполітику в державі", - сказав Павлущик, якого цитує пресслужба.

Європейські колеги заслухали основні пріоритети в роботі НАЗК на найближчий час, "серед яких удосконалення процесу декларування; запровадження стратегічного планування та оцінки ризиків; посилення співпраці з міжнародними організаціями. Сторони також обговорили важливість зусиль України в питаннях деолігархізації, врегулювання лобіювання на основі доброчесності, а також належної комунікації антикорупційних заходів".

Як повідомляється, завершуючи раунд зустрічей у Брюсселі, Голова НАЗК зустрівся з Люком П’єром Девінем, заступником Генерального директора з питань Східної Європи та Центральної Азії. З огляду на рекомендації Єврокомісії для України в рамках Пакету розширення ЄС, основним фокусом цих рекомендацій є боротьба з корупцією та своєчасна реалізація Державної антикорупційної програми. НАЗК як головний державний орган з формування антикорупційної політики в Україні докладатиме всіх зусиль для реалізації заходів з гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС, а також для виконання всіх антикорупційних заходів Плану імплементації рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті про прогрес України у виконанні Плану дій з реалізації політики розширення ЄС до 2023 року.