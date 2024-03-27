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19:16 27.03.2024

Комітет ВР відхилив правку нардепа Гончаренка про демобілізацію після 3 років служби

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Комітет ВР відхилив правку нардепа Гончаренка про демобілізацію після 3 років служби

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив поправку до законопроєкту про мобілізацію, внесену народним депутатом фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком, щодо демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби без додаткових рішень Ставки.

"Демобілізація після 36 місяців служби без додаткових рішень Ставки - відхилена. Це моя правка. Я на ній наполягав. Але комітет з нацбезпеки не підтримав. Поки що комітет підтримав правку Безуглої про демобілізацію після 36 місяців, але за рішенням президента", - написав Гончаренко в телеграмі в середу.

Нардеп вважає, що "ідею демобілізації взагалі хоронять". "Розмірковують над варіантами - 36 місяців, але 18 щоб були на передовій, і ще шукають варіанти. Але глобально, як концепт - не хочуть", - додав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") висловив 20 березня сподівання, що комітет закінчить розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію "наступного тижня".

 

Теги: #парламент #демобілізація #законопроєкт

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