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19:15 27.03.2024

Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

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Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським провели відеодзвінок із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом, якого привітали з нещодавнім призначенням на посаду.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, у відеодзвінку також узяв участь командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.

Сирський поінформував колег про оперативну безпекову ситуацію на фронті.

"Ми обговорили шляхи розширення нашого двостороннього оборонного співробітництва та подякували Литві за непохитну підтримку. Чекаю на візит міністра Кащюнаса до Києва найближчим часом", - зазначив Умєров.

 

 

Теги: #литва #міноборони #розмова

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