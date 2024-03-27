Події

19:11 27.03.2024

У результаті скидання вибухівки з дрона в с. Веселе поранено чоловіка

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У результаті скидання вибухівки з дрона в с. Веселе поранено чоловіка

Унаслідок скидання окупаційними військами вибухівки з дрона в с. Веселе Херсонської області поранено чоловіка, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя села Веселе. 37-річний чоловік отримав осколкові поранення плеча та ноги, а також черепно-мозкову травму. Постраждалого доправили до лікарні, йому надають необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в середу.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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