У результаті скидання вибухівки з дрона в с. Веселе поранено чоловіка

Унаслідок скидання окупаційними військами вибухівки з дрона в с. Веселе Херсонської області поранено чоловіка, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя села Веселе. 37-річний чоловік отримав осколкові поранення плеча та ноги, а також черепно-мозкову травму. Постраждалого доправили до лікарні, йому надають необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в середу.