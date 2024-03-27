Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікацій у Сумській області

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Сумської області ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд біля міста Суми.

Як повідомила його пресслужба, глава держави оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти.

Президенту розповіли про типовий проєкт будівництва взводного опорного пункту. Він передбачає, зокрема, наявність залізобетонних конструкцій, місць ведення вогню для танків і БМП, укриття з гофрованої сталі.

Зазначається, що важливим елементом також є смуга невибухових загороджень для стримування ворожої техніки.

У своєму телеграм-каналі президент подякував усім задіяним у будівництві оборонних споруд.