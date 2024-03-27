Події

18:43 27.03.2024

Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікацій у Сумській області

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Сумської області ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд біля міста Суми.

Як повідомила його пресслужба, глава держави оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти.

Президенту розповіли про типовий проєкт будівництва взводного опорного пункту. Він передбачає, зокрема, наявність залізобетонних конструкцій, місць ведення вогню для танків і БМП, укриття з гофрованої сталі.

Зазначається, що важливим елементом також є смуга невибухових загороджень для стримування ворожої техніки.

У своєму телеграм-каналі президент подякував усім задіяним у будівництві оборонних споруд.

 

Теги: #фортифікації #зеленський

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