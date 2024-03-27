Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість постраждалих унаслідок скидання російською армією боєприпасу великого калібру по Харкову зросла до 19, людям надають необхідну допомогу.

"Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "шахедів". Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент у телеграмі.

За його словами, вже щонайменше 19 людей постраждали, серед них діти.

"Зокрема, дівчинка 2022 року народження, хлопчик 2023 року народження. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Всі служби працюють на місці влучання, і я вдячний усім, хто день за днем рятує для Харкова нормальне життя", - написав Зеленський.

Він також наголосив, що зміцнення української ППО і прискорення надання Україні F-16 партнерами - це життєво важливі завдання.

"Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому "петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України", - заявив глава держави.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували Харків потужним керованим боєприпасом УМПБ-30 (за силою вибуху - середнє між авіабомбою і ракетою).