Ворог вдарив по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М" - Сили оборони півдня

Противник ударив по Миколаєву в середу, імовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М", повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України. Вдарив по Миколаєву, імовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М". Продовжує руйнувати промислові об'єкти", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що є поранені серед працівників підприємства, інформація уточнюється.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, шестеро жителів Миколаєва дістали поранень після вибухів у середу вдень.

Джерело: https://t.me/SJTF_Odes