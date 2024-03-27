Події

16:52 27.03.2024

Ворог вдарив по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М" - Сили оборони півдня

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Ворог вдарив по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М" - Сили оборони півдня

Противник ударив по Миколаєву в середу, імовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М", повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України. Вдарив по Миколаєву, імовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М". Продовжує руйнувати промислові об'єкти", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що є поранені серед працівників підприємства, інформація уточнюється.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, шестеро жителів Миколаєва дістали поранень після вибухів у середу вдень.

Джерело: https://t.me/SJTF_Odes

Теги: #миколаїв #обстріли #іскандер

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