Енергетики відновили електропостачання критичної інфраструктури в усіх постраждалих від останніх атак РФ містах

У всіх містах, які постраждали від атак РФ із 22 березня, у повному обсязі живиться критична інфраструктура, частково відновлено роботу електротранспорту, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі в середу, вчора в Харкові фахівці обленерго відновили можливість електропостачання для 1938 споживачів.

При цьому зазначено, що можливість електропостачання мережами обленерго відновлено для всіх знеструмлених унаслідок російських ракетних і дронових атак споживачів. Однак пояснюється, що на підстанціях "Укренерго", які передають е/е від електростанцій до мереж обленерго, пошкоджено важке високотехнологічне обладнання, заміна якого потребує часу, тому високовольтні мережі не можуть передавати великі обсяги е/е, необхідні для забезпечення споживання в повному обсязі.

З цієї причини в найбільш постраждалих Харківській та Одеській областях діють графіки погодинних відключень (ГПО). У разі зростання споживання диспетчерський центр "Укренерго" буде змушений застосувати заходи обмеження споживання також у Хмельницькій області та Кривому Розі, де їх немає. Системний оператор у зв'язку з цим закликає споживати електроенергію ощадливо.

Водночас, як зазначило Міністерство енергетики у телеграм-каналі, у Кривому Розі продовжують діяти мережеві обмеження споживання на об'єкти промисловості. В Одеській області через мережеві обмеження без світла на ранок 8,4 тис. точок обліку, у Харкові та прилеглих територіях погодинні графіки діють для 200 тис. користувачів.

Загалом в Україні, за даними НЕК, із різних причин на ранок знеструмлено 393 населені пункти. Виходячи з даних Міненерго, переважна більшість споживачів знеструмлені саме через бойові дії. Так, із цієї причини в Донецькій області без світла залишаються понад 43 тис. точок обліку в 91 населеному пункті (н.п.), у Запорізькій - 3,7 тис. точок обліку в 51 н.п., у Сумській - 5,6 тис. абонентів у 67 н.п., у Харківській - 15,4 тис. точок обліку в 62 н.п., у Херсонській - близько 30 тис. точок обліку в 45 н.п., у Чернігівській - 1,4 тис. абонентів у 24 населених пунктах. У Херсоні залишаються знеструмленими близько 3 тис. абонентів.

За добу енергетики відновили електропостачання 83,4 тис. споживачів в Україні, зокрема, усунули технологічні порушення в електромережах і повернули світло до 500 будинків мешканців Запорізької області та всім споживачам Одещини, знеструмленим унаслідок негоди (вчора повідомлялося про приблизно 70 населених пунктів, які постраждали від негоди).