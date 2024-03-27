Завозити гумдопомогу з 1 квітня можна буде лише через автоматизовану систему

Завозити гуманітарну допомогу в Україну з 1 квітня поточного року можна буде лише через Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Паралельно ми дали можливість скористатися й паперовими деклараціями. З 1 квітня паперові декларації призупиняють своє існування. Уся робота, яка здійснюватиметься з точки зору завезення гуманітарної допомоги, буде автоматичною за допомогою нашої системи", - сказала Жолнович на пресбрифінгу в середу в Києві.

За словами заступника міністра соціальної політики Назара Танасишина, ввезення гумдопомоги через автоматизовану систему відбуватиметься так само, як і в період пілотного тестування, що тривав з 1 грудня 2023 року.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Міністерство соціальної політики повідомило про зміну правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня 2023 року. За допомогою вебплатформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги", організації, які мають намір ввезти гумдопомогу, зможуть зареєструватися, авторизуватися на сайті, сформувати й подати декларацію, яка шляхом інформаційного обміну буде направлятися на митницю.

У листопаді 2023 року Кабмін продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року.

14 лютого 2024 року міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги за перші два місяці роботи довела свою ефективність.