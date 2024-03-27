Росіяни за добу 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

Російські окупанти за добу 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстріляно Курахове, Трудове, Успенівку і Ганівку. Під вогнем - Очеретине, без постраждалих. У Новогродівці 2 людини загинули й 1 поранена", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Численних обстрілів зазнала Лиманська громада: у Лимані пошкоджено три приватні будинки, три двоповерхівки й адмінбудівлю, у Тернах зруйновано 13 будинків і 1 пошкоджено; у Ямполі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівській громаді обстріляні Диліївка та Біла Гора.

У Часовоярській громаді пошкоджено дев’ять приватних будинків. У Торецьку пошкоджено гараж, у Сіверську - дві нежитлові будівлі. Під вогнем села Соледарської та Званівської громад.

З лінії фронту евакуювали 456 осіб, зокрема 42 дитини.