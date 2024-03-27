Події

09:42 27.03.2024

Вночі було збито 10 російських дронів-камікадзе – ПС ЗСУ

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Вночі було збито 10 російських дронів-камікадзе – ПС ЗСУ

Вночі 27 березня росіяни атакували територію України ударними БПЛА "Shahed" з території Курської області, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Усього застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито – 10 у Харківській, Сумській та Київській областях", - зазначається в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил та Сил оборони України.

Теги: #знищення #шахеди

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