Єрмак обговорив із делегацією Європарламенту санкційну політику ЄС

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією голів комітетів Європейського парламенту на чолі з головою Конференції голів комітетів, очільником Комітету з питань міжнародної торгівлі Берндом Ланге та головою Комітету із закордонних справ Девідом Макалістером.

"Особливу увагу співрозмовники приділили санкційній політиці Європейського Союзу. Сторони були єдині в думці щодо необхідності подальшого розширення обмежувальних заходів проти Росії та унеможливлення обходу чинних санкцій", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак окремо поінформував представників Європарламенту про стан напрацювання Україною спільно з іншими країнами засад із практичної реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, а також підготовки до інавгураційного Саміту миру.

"Дуже розраховуємо на залучення якомога більшої кількості країн світу до роботи над завершенням цієї війни Росії проти України, подоланням спричинених нею всіх видів криз і подальшим запобіганням війнам у світі", - наголосив він.

Сторони детально обговорили просування України на шляху вступу до Європейського Союзу. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква детально поінформував європейських партнерів про результати роботи, виконаної Україною на цьому шляху.

Українська сторона також поінформувала представників Європейського парламенту про наслідки нещодавніх російських масованих ракетних обстрілів українських міст та інфраструктурних об'єктів. Єрмак закликав європейських партнерів до посилення допомоги Україні, передусім щодо протиракетної та протиповітряної оборони.

Окремо Єрмак подякував Європейському парламенту, членам делегації та представленим ними країнам за особисту вагому підтримку України під час повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

"Дякую за те, що ви сьогодні в Києві. Це є потужним сигналом підтримки України під час протидії російській військовій агресії", - зазначив він.