За добу на Харківщині четверо постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

У ніч на середу ЗС РФ атакували Ізюм за допомогою БПЛА "Шахед", є потерпілий серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено будівлю навчального закладу та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець, без госпіталізації", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, вночі також окупанти завдали ракетних ударів по Чорнолозці (унаслідок чого 78 абонентів залишилися без світла) та обстріляли Куп'янськ (пошкоджено приватний будинок і господарську споруду). Постраждалих не зафіксовано.

Напередодні окупанти завдали удару крилатої ракети Х-35У по Харкову. У результаті було пошкоджено будівлю комунальної установи та багатоквартирний будинок. Постраждав 64-річний охоронець, госпіталізація йому не знадобилася. Крім того, Куп'янськ зазнав обстрілу з РСЗВ "Ураган" (пошкоджено приватний будинок, будівлю молочноконсервного комбінату, травмовано 55-річного чоловіка, а Олександрівка - з РСЗВ "Град" (пошкоджено будівлю місцевої установи, 9 приватних будинків, 2 приватні автомобілі, будівлю навчального закладу, поранено 56-річну жінку).