Події

08:16 27.03.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі

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Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є постраждалі, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Кізомис, Качкарівку, Республіканець, Одрадокам'янку, Золоту Балку, Львове та місто Херсон. 3 людини отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Так, за словами Прокудіна, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, унаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. Також було зафіксовано влучання в господарську споруду, автобус і автомобіль.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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