Росіяни за добу втратили 1030 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів, 11 танків, 9 бронемашин, 27 артсистем, 25 БПЛА, а також 46 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 439190 (+1030) осіб, танків - 6904 (+11) од, бойових броньованих машин - 13216 (+9) од, артилерійських систем - 10931 (+27) од, РСЗВ - 1019 (+0) од, засобів ППО - 728 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8578 (+25), крилаті ракети - 2015 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14539 (+41) од, спеціальна техніка - 1794 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.