Alyona Alyona & Jerry Heil виступатимуть під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2024" 7 травня

Дует виконавиць від України Alyona Alyona & Jerry Heil виступлять під номером 5 у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" 7 травня.

"Організатори "Євробачення-2024" оголосили порядок виступів у півфіналах пісенного конкурсу, 7 і 9 травня. Представниці України Alyona Alyona & Jerry Heil уперше піднімуться на головну сцену "Євробачення" в першому півфіналі, де виступлять під номером 5", - ідеться в повідомленні "Суспільного".

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, зі свого боку півфінали, у першому з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.

За результатами національного відбору дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на "Євробаченні-2024" у Мальме (Швеція).