Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала в понеділок у приватному секторі столиці

Вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети, випущеної російськими окупантами, яка впала в понеділок, 25 березня, у приватному секторі Солом'янського району столиці.

"Фахівці ретельно оглянули територію домоволодінь і за кількасот метрів від приватних будинків виявили уламок ракети з вибуховою речовиною та детонаторами, вагою понад 20 кг... Правоохоронці від'єднали детонатори від рештки бойової частини та вилучили для подальшого знищення в умовах полігону", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва у вівторок.

Як повідомлялося, у понеділок по Києву з окупованого Криму було випущено дві балістичні ракети, обидві були збиті. Уламки ракет упали на території Печерського, Солом'янського та Дарницького районів столиці. У Печерському районі зруйновано триповерхову частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. Бойчука, де були спортивна зала, конгрес-хол і виставковий центр. Загиблих немає. Десять осіб постраждали, госпіталізовано завідувачку лабораторії академії.