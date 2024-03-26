Події

19:30 26.03.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 8 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

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Українська авіація за добу завдала ударів по 8 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала ударів по двох пунктах управління й восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соціальній мережі "Фейсбук".

Своєю чергою підрозділи українських ракетних військ завдали за минулу добу ураження по одному засобу протиповітряної оборони російських окупантів, одному ворожому артилерійському засобу та одному складу боєприпасів противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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