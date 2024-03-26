Українська авіація за добу завдала ударів по 8 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала ударів по двох пунктах управління й восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соціальній мережі "Фейсбук".

Своєю чергою підрозділи українських ракетних військ завдали за минулу добу ураження по одному засобу протиповітряної оборони російських окупантів, одному ворожому артилерійському засобу та одному складу боєприпасів противника.