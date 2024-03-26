Події

18:44 26.03.2024

Приміщення Radisson Blu Hotel, Kyiv City Centre, які використовують для захисту гостей і персоналу, обмежені за площею і не внесені до списку укриттів

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Площа переобладнаного підземного паркінгу Radisson Blu Hotel, Kyiv City Centre (м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22) дає змогу розмістити під час повітряних тривог обмежену кількість людей, приміщення не внесено до переліку укриттів столиці, прокоментували агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі мережі.

Як повідомлялося в соціальних мережах, у понеділок під час повітряної тривоги персонал готелю відмовив у допуску в укриття перехожим.

У пресслужбі повідомили, що як укриття готель Radisson Blu Hotel, Kyiv City Centre використовує переобладнаний підземний паркінг на "мінус" 2-му поверсі як приміщення для тимчасового перебування гостей і працівників готелю відповідно до рекомендацій ДСНС щодо можливості перебування під час повітряної тривоги в приміщеннях без вікон із дотриманням правила "двох стін".

"На жаль, площа зазначеного приміщення для тимчасового перебування дає змогу розмістити обмежену кількість людей, а саме: не більше ніж три заселені поверхи готелю із семи наявних, що, власне, і є причиною, чому готель не має можливості заселяти всі наявні номери на шести гостьових поверхах готелю. На момент оголошення повітряної тривоги ввечері 25 березня 2024 року готель був максимально завантажений гостями, тобто тиснява й обмеженість простору не дають можливості забезпечити тимчасове перебування на "мінус" 2-му поверсі готелю людей, які не є гостями та/або працівниками готелю. У цьому разі ми рекомендуємо прямувати до найближчого від готелю місця укриття для населення", - зазначено у відповіді.

У готелі звернули увагу на те, що будівлю або будь-які приміщення готелю також не включено до переліку місць укриття населення в підземному просторі Шевченківського району Києва (https://shev.kyivcity.gov.ua/files/2020/12/22/Ykrutya.pdf), і не вказано на карті укриттів для населення міста Києва, розміщеній на офіційному сайті Київської міської ради (https://gis.kyivcity.gov.ua/shelter/).

 

Теги: #укриття #radisson

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