Події

15:45 26.03.2024

Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка - укази

1 хв читати
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка.

Це закріплено указами №186/2024 і №188/2024 відповідно.

Цього ж дня президент підписав указ №187/2024 про звільнення з посади голови зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка та указ №189/2024 про призначення на посаду голови зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Олександр Литвиненко з 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. Працював директором Національного інституту стратегічних досліджень (2019-2021 рр.), заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019 рр.).

Доктор політичних наук (2002 р.), професор (2011 р.), генерал-майор запасу (2015 р.).

Олексій Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з 3 жовтня 2019 року. Був міським головою Луганська (1994-1997 рр.), головою Луганської обласної державної адміністрації (2005 р.), народним депутатом України V скликання (2006-2007 рр.).

 

 

 

 

Теги: #рнбо #кадри #укази

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 18.03.2024
Речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша

Речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша

15:23 16.03.2024
Сергій Гайдай став головою Мукачівської РДА

Сергій Гайдай став головою Мукачівської РДА

14:57 06.03.2024
Наглядову раду Українського культурного фонду очолила Наталія Кривда

Наглядову раду Українського культурного фонду очолила Наталія Кривда

19:02 04.03.2024
Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

13:56 04.03.2024
На сьогодні на порядку денному не стоїть питання кадрових рішень в уряді - Шмигаль

На сьогодні на порядку денному не стоїть питання кадрових рішень в уряді - Шмигаль

20:39 29.02.2024
Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

13:55 27.02.2024
Кабмін призначив Павлущика головою НАЗК

Кабмін призначив Павлущика головою НАЗК

13:47 25.02.2024
Уряд продовжує пошук кандидатів у міністри культури, спорту та у справах ветеранів - Шмигаль

Уряд продовжує пошук кандидатів у міністри культури, спорту та у справах ветеранів - Шмигаль

11:14 11.02.2024
Євлаш про призначення нового керівництва Генштабу: противник відчує нову міць української армії

Євлаш про призначення нового керівництва Генштабу: противник відчує нову міць української армії

11:04 11.02.2024
Павлюк очолив Сухопутні війська, Содоль став командувачем Об'єднаних сил замість Наєва

Павлюк очолив Сухопутні війська, Содоль став командувачем Об'єднаних сил замість Наєва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Синєгубов: Розглядаємо можливість обов'язкової евакуації з низки населених пунктів Харківського й Богодухівського районів

В операційній зоні Сил оборони півдня ворог відновив практику авіаударів, застосовує велику кількість ударних дронів

Зеленський: Нацгвардія стала незамінною в боротьбі з російською агресією на передовій і в підтримці безпеки в тилу

Окупанти завдали авіаудару по Сумах, попередньо, люди не постраждали - ОВА

Кулеба закликає Захід надати Україні більше систем ППО, зокрема для воїнів на передовій

ОСТАННЄ

Синєгубов: Розглядаємо можливість обов'язкової евакуації з низки населених пунктів Харківського й Богодухівського районів

В операційній зоні Сил оборони півдня ворог відновив практику авіаударів, застосовує велику кількість ударних дронів

ВМС ЗСУ про поразку військово-морської бази ворога в Севастополі: Якщо об'єкт функціонував відповідно до назви, то це серйозна втрата для ЧФ РФ

Вилучені БЕБ сигарети вартістю 7 млн грн передадуть Збройним силам України

Ворог останнім часом намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об'єкти України, знайти слабкі місця в системі ППО - ПС ЗСУ

Судно, що врізалося в міст у Балтіморі, втратило керування перед зіткненням - ЗМІ

Фермери протестують біля штаб-квартири Єврокомісії в Брюсселі

Зеленський: Нацгвардія стала незамінною в боротьбі з російською агресією на передовій і в підтримці безпеки в тилу

Київ другий рік поспіль входить до рейтингу 30 столиць світу з найкращими показниками якості повітря - КМДА

Помер Ігор Юхновський, повідомив мер Львова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА