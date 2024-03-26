Судно, що врізалося в міст у Балтіморі, втратило керування перед зіткненням - ЗМІ

Контейнеровоз Dali, що врізався в міст Френсіса Скотта Кі в Балтиморі, втратив керування і заздалегідь попередив владу про можливе зіткнення, повідомляє ABC News із посиланням на Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (CISA).

"Команда попередила департамент транспорту штату Меріленд про втрату контролю над судном і можливе зіткнення з мостом", - йдеться у звіті CISA.

Dali "втратив хід", коли залишав порт.

Західні ЗМІ повідомляють, що Сінгапур, під прапором якого йшло судно, перебуває в контакті з владою США. У морському і портовому управлінні Сінгапуру заявили, що співпрацюватимуть із береговою охороною США в розслідуванні.

В управлінні зазначили, що на борту контейнеровоза під час зіткнення перебували 22 члени екіпажу.

Після обвалення частини моста Френсіса Скотта Кі через врізане судно влада здійснює пошуково-рятувальні операції.