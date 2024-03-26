Події

15:06 26.03.2024

Фермери протестують біля штаб-квартири Єврокомісії в Брюсселі

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Фермери у вівторок влаштували масштабну акцію протесту біля головної будівлі Єврокомісії в Брюсселі, повідомляють європейські ЗМІ.

Сотні тракторів заблокували проїзд вулицями в Європейському кварталі бельгійської столиці.

Деякі фермери закидають правоохоронців буряком і гноєм. Протестувальники також запускають феєрверки і підпалюють солому.

Для розгону протестувальників поліція спочатку застосувала водомети, а потім розпорошила сльозогінний газ.

Бельгійські ЗМІ зазначають, що це вже третя велика акція фермерів у Бельгії за цей рік.

 

Теги: #протести #фермери

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