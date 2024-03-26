Обвалення частини 2,6-кілометрового мосту сталося в Балтиморі, в нього врізалося велике судно

Частина мосту Френсіса Скотта Кі обвалилася в американському Балтиморі в штаті Меріленд після того, як у нього врізалося велике судно, повідомляє у вівторок Associated Press.

Близько 01:30 за місцевим часом (07:30 кч) велике судно врізалося в міст, після чого він загорівся й обвалився в річку Патапско. Разом із ним у воді опинилися кілька транспортних засобів.

Чотирисмуговий міст Френсіса Скотта Кі сягає завдовжки близько 2,6 км.

Рятувальники шукають щонайменше сімох людей, які могли впасти у воду.

Транспортне управління штату Меріленд повідомляє, що всі дороги в районі інциденту перекрито.