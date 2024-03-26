В Одесі запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії

В Одесі та Одеському районі запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії, повідомляється у телеграм-каналі ДТЕК у вівторок уранці.

У компанії зазначили, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі, і в місті відновлюється робота 50% рухомого складу електротранспорту.

"Ремонтні роботи тривають. Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу. Ремонтні роботи тривають. Енергетики Одещини та всієї країни роблять усе можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки російських обстрілів", - ідеться в повідомленні.