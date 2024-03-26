Зеленський привітав бійців Національної гвардії України з ювілеєм

Президент України Володимир Зеленський привітав бійців Національної гвардії України з 10-річчям створення формування.

"Десять років тому була створена наша Національна гвардія України. І кожен із цих років – це час незмінної хоробрості заради України, незмінної сили заради необхідних Україні результатів і незмінної відданості Україні", - написав президент у телеграмі у вівторок.

"Пишаємося кожним підрозділом Національної гвардії України. Дякую всім воїнам Національної гвардії, які від 14-го року й від 24 лютого свою власну долю поєднали з долею незалежності України. І памʼятаємо всіх воїнів-нацгвардійців, які віддали своє життя в боях заради держави", - наголосив Зеленський.