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09:25 26.03.2024

Зеленський привітав бійців Національної гвардії України з ювілеєм

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Зеленський привітав бійців Національної гвардії України з ювілеєм

Президент України Володимир Зеленський привітав бійців Національної гвардії України з 10-річчям створення формування.

"Десять років тому була створена наша Національна гвардія України. І кожен із цих років – це час незмінної хоробрості заради України, незмінної сили заради необхідних Україні результатів і незмінної відданості Україні", - написав президент у телеграмі у вівторок.

"Пишаємося кожним підрозділом Національної гвардії України. Дякую всім воїнам Національної гвардії, які від 14-го року й від 24 лютого свою власну долю поєднали з долею незалежності України. І памʼятаємо всіх воїнів-нацгвардійців, які віддали своє життя в боях заради держави", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #нацгвардія

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