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08:13 26.03.2024

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область - голова ОВА

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Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область - голова ОВА

Російські війська за минулу добу продовжували обстрілювати міста і села Херсонської області, повідомив у вівторок голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Бургунку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Олександрівку, Гаврилівку, Золоту Балку, Тягинку та місто Херсон. По Микільському, Зміївці та Червоному Маяку ворог спрямував керовані авіабомби", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, унаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку і 10 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в адмінбудівлю, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошколу та автомобілі.

"Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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