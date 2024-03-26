Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь і громади Дніпропетровської області, є постраждала

Російські війська пізно ввечері понеділка і в ніч на вівторок продовжили атакувати з різних озброєнь Нікополь і громади Дніпропетровської області, є постраждала, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Увечері окупанти спрямували дрон-камікадзе на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше - вдарили по Червоногригорівській. Застосували важку артилерію. Уже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджено 9 приватних будинків, газопровід і лінію електропередачі", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, постраждала 91-річна жінка.

"Лікуватиметься амбулаторно", - повідомив голова ОВА.

На інших територіях Дніпропетровська обійшлося без прильотів.