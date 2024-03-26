Генеральний директор Boeing піде у відставку під час реорганізації, викликаної кризою безпеки

Генеральний директор компанії Boeing Co., головний виконавчий директор Дейв Келхун, залишить свою посаду наприкінці року, що стане частиною масштабної реорганізації керівництва, оскільки виробник літаків намагається впоратися з кризою безпеки, що наростає, повідомляє в понеділок Bloomberg.

Голова ради директорів Ларрі Келлнер не висуватиме свою кандидатуру на переобрання, йдеться в заяві Boeing.

Стен Діл, керівник підрозділу комерційних літаків Boeing, також залишає свій пост, і його замінить головний операційний директор Стефані Поуп.

Генеральний директор Boeing Дейв Келхун залишить свою посаду наприкінці 2024 року, голова ради директорів Ларрі Келлнер не виставлятиме свою кандидатуру на переобрання, а Стен Діл, який очолює підрозділ комерційних літаків Boeing, піде у відставку негайно.

Калхун і Діл зіткнулися зі зростаючою критикою з боку незадоволених клієнтів після того, як інцидент з літаком Alaska Airlines виявив недоліки у виробничому контролі Boeing, і тиск на директорів з метою реорганізації вищого керівництва Boeing посилився. Питання про їхнє керівництво досягли крещендо минулого тижня, коли глави найбільших авіакомпаній попросили раду директорів провести пряму зустріч, без присутності Калхуна.

Акції Boeing зросли на 1,6% станом на 12:59 понеділка в Нью-Йорку, скоротивши раніше досягнуте зростання. Цього року до 22 березня акції компанії впали на 28 %, що стало найгіршим показником у промисловому індексі Dow Jones.

Калхун, багаторічний директор Boeing і ветеран General Electric Co. і Blackstone Group LP, обійняв вищу посаду на початку 2020 року, коли виробник літаків переживав глобальну зупинку експлуатації 737 Max після двох аварій. Він закінчує чотирирічний термін перебування на посаді генерального директора, займаючись усуненням наслідків ще однієї близької до катастрофи аварії тієї ж моделі.