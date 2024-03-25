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23:42 25.03.2024

Зеленський: Якщо Путіна не стане, запит на насильство і терор зникне разом із ним - бо це його запит

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Зеленський: Якщо Путіна не стане, запит на насильство і терор зникне разом із ним - бо це його запит

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що з відходом Володимира Путіна в Росії одночасно зникне і запит на насильство та терор, оскільки це запит саме Путіна.

"Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою. І це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора і цинічна істота. Усі в нього терористи, крім нього самого. Хоча терором уже два десятиліття харчується саме він", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Як він підкреслив, "саме Путін і його спецслужби - найбільше вікно для терору".

"І, якщо його не стане, запит на терор і насильство зникне разом із ним, тому що це його запит", - заявив Зеленський.

Удень 25 березня Володимир Путін звернувся до росіян з приводу теракту в підмосковному концертному залі, який забрав життя 144 осіб. Зокрема, він заявив, що для підозрюваних у скоєнні теракту було нібито "підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною.

Раніше терористичний рух "ІДІЛ" уже взяв на себе відповідальність за теракт у Росії.

Теги: #україна #путін #зеленський

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