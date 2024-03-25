Голова СБУ: Псевдоперемога Путіна на виборах - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ
Так звана перемога Путіна на виборах президента РФ означає лише додаткові матеріали кримінальних справ щодо злочинів, які вчиняє РФ, зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк.
"Ця псевдоперемога - тільки чергові томи під час документування всіх тих злочинів, які вчиняє Путін і вся його команда", - сказав Малюк в інтерв'ю на Національному телемарафоні в понеділок увечері, відповідаючи на запитання про те, чи може псевдоперемога Путіна на президентських виборах у РФ означати для України ще більшу загрозу.
Глава СБУ додав: "Проведення їхніх псевдовиборів на наших тимчасово окупованих територіях - це вже злочин. Та явка і ті результати, які вони намалювали, були відомі нам ще напередодні. Все це фіксувалося і сьогодні це все лягає в матеріали відповідних кримінальних проваджень".