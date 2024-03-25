Події

19:14 25.03.2024

Аварійно-рятувальні роботи в Києві в результаті ракетної атаки завершено - ДСНС

1 хв читати
Аварійно-рятувальні роботи в Києві в результаті ракетної атаки завершено - ДСНС

У Києві завершено ліквідацію наслідків російської ракетної атаки, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Київ. Ліквідація наслідків російської атаки. Аварійно-рятувальні роботи в столиці завершено. Відомо про 10 постраждалих, зокрема 16-річну дівчинку. З них госпіталізовано було 2 людини. 25 осіб отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Вивезено понад 580 куб. м будівельних конструкцій. На місці обстрілів працювали 86 рятувальників, а також 16 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука, що по Києву з окупованого Криму було випущено дві балістичні ракети, обидві було збито.

 

 

 

Теги: #київ #ракетна_атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 25.03.2024
ТЧХУ допомагає рятувальникам на місці руйнувань після ракетної атаки на Київ

ТЧХУ допомагає рятувальникам на місці руйнувань після ракетної атаки на Київ

14:59 25.03.2024
У Печерському районі Києва вже 10 постраждалих від ракетного удару, 16-річна дівчину вже виписали - Кличко

У Печерському районі Києва вже 10 постраждалих від ракетного удару, 16-річна дівчину вже виписали - Кличко

13:21 25.03.2024
Кількість постраждалих у Печерському районі Києва збільшилася до 7 осіб

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва збільшилася до 7 осіб

11:58 25.03.2024
Через ракетну атаку в Києві змінено роботу двох тролейбусних маршрутів

Через ракетну атаку в Києві змінено роботу двох тролейбусних маршрутів

11:47 25.03.2024
Посол США після атаки РФ по Києву: Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини

Посол США після атаки РФ по Києву: Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини

11:34 25.03.2024
Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили

Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили

11:16 25.03.2024
У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко

У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко

11:03 25.03.2024
У Печерському районі Києва уламки збитої ракети впали на житловий будинок

У Печерському районі Києва уламки збитої ракети впали на житловий будинок

10:41 25.03.2024
У Києві працює ППО

У Києві працює ППО

08:09 24.03.2024
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків унаслідок ракетного удару

У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків унаслідок ракетного удару

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ісландія виділить близько двох мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України - МЗС

У районі Бахмута ворог веде безперервні штурмові дії, навколо Часового Яру ситуація залишається напруженою - 26 бригада

Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

У ВМС ЗСУ не виключають ураження третього російського корабля в окупованому Севастополі - "Іван Хурс"

Зеленський: СБУ за роки війни стала бойовою і результативною спецслужбою, яка і потрібна Україні

ОСТАННЄ

Росіяни скинули дві бомби на навчальний заклад у Сумській області

За добу на лінії фронту відбулося 45 бойових зіткнень

Росіяни завдали 4 ракетних і 56 авіаційних ударів по території України

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

В Одесі у більш ніж 300 тисяч абонентів немає електроенергії - ОВА

Під час дансько-української оборонно-промислової конференції підписано три документи про співпрацю

Ісландія виділить близько двох мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України - МЗС

Росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

Важкі бої поблизу Тернів тривають, за місяць на кремінському напрямку ворог втратив 961 людину - "Азов"

У районі Бахмута ворог веде безперервні штурмові дії, навколо Часового Яру ситуація залишається напруженою - 26 бригада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА