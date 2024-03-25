Аварійно-рятувальні роботи в Києві в результаті ракетної атаки завершено - ДСНС

У Києві завершено ліквідацію наслідків російської ракетної атаки, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Київ. Ліквідація наслідків російської атаки. Аварійно-рятувальні роботи в столиці завершено. Відомо про 10 постраждалих, зокрема 16-річну дівчинку. З них госпіталізовано було 2 людини. 25 осіб отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Вивезено понад 580 куб. м будівельних конструкцій. На місці обстрілів працювали 86 рятувальників, а також 16 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука, що по Києву з окупованого Криму було випущено дві балістичні ракети, обидві було збито.