У Печерському районі Києва вже 10 постраждалих від ракетного удару, 16-річна дівчину вже виписали - Кличко

Кількість постраждалих від ракетного удару російських окупантів по Печерському району Києва в понеділок збільшилася до десяти, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уже 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані. Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу - 16-річну дівчину - вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці", - написав Кличко в телеграмі.

За його словами, рятувальники наразі продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.

Як повідомлялося, під час ворожої ракетної атаки на Київ у понеділок було зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці. У Печерському районі Києва було зруйновано триповерхову частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бойчука, де були спортивна зала, конгрес-хол і виставковий центр. Загиблих немає, травм дістала завідувачка лабораторії академії, її госпіталізували. Раніше повідомлялося про дев'ятьох постраждалих.