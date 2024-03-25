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14:32 25.03.2024

У Харкові для зниження навантаження на енергосистему буде достроково завершено опалювальний сезон - мер

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У Харкові для зниження навантаження на енергосистему буде достроково завершено опалювальний сезон - мер

У Харкові зберігається відчутний дефіцит електроенергії, що виник через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої ворожої ракетної атаки в ніч на 22 березня, для зниження енергоспоживання опалювальний сезон у місті буде завершено достроково, заявив міський голова Ігор Терехов.

"Чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дасть змогу забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів і дати гарячу воду в будинки харків'ян", - сказав Терехов у відеозверненні, оприлюдненому в його телеграм-каналі.

За його словами, відключати теплопостачання почнуть із завтрашнього дня, 26 березня.

Терехов також зазначив, що хоча в понеділок уранці вдалося відновити перевезення пасажирів на всіх лініях метро, потужностей для роботи наземного електротранспорту ще не вистачає. "Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси", - сказав Терехов.

 

Теги: #опалення #енергетика #харкiв

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