На Сумщині запроваджують тимчасові обмеження на продаж алкоголю - військова адміністрація

Реалізацію алкогольних напоїв у роздрібній торговельній мережі й закладах ресторанного господарства в Сумській області буде заборонено з 21:00 до 8:00 наступного дня, за винятком територій можливих або активних бойових дій.

Як повідомляють на сайті Сумської обласної військової адміністрації, відповідний спільний наказ №3-ОД/29 підписали голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх і командир Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Дмитро Красильников 25 березня.

У зоні можливих або активних бойових дій у роздрібній торговельній мережі та кафетеріях, окрім суботніх і недільних днів, продаж алкогольних напоїв, за винятком слабоалкогольних напоїв, вин і пива, буде заборонено з 11:00 до 19:00, а в ресторанах - з 21:00 до 11:00 наступного дня.

Додатково, у п'ятикілометровій зоні від державного кордону України в роздрібній торговельній мережі, кафетеріях, закладах ресторанного господарства буде обмежено продаж алкогольних напоїв з 11:00 до 19:00, за винятком слабоалкогольних напоїв, вин і пива.

Також згідно з наказом заборонено продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань, а також громадянам з ознаками належності до військових формувань.